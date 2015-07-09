Одного з ватажків "ДНР" затримали за спробу рейдерського захоплення будівлі в центрі Москви - ЗМІ

За версією СК РФ, будучи до військових дій юристом, Лисаківський брав участь у спробі рейдерського захоплення будівлі в центрі столиці. Слідство просило відправити його в СІЗО, але суд, враховуючи в тому числі "заслуги" обвинувачуваного перед "ДНР", призначив йому домашній арешт, пише "Комерсант".

Співробітники карного розшуку затримали 36-річного Дмитра Лисаковського 6 липня, коли він приїхав до Москви. Його відразу ж доставили до слідчого управління СКР по Південному округу столиці, де слідчий пред'явив йому звинувачення в замаху на шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 30 і ч. 4 ст. 159 КК РФ). Раніше він звинувачувався в скоєнні цього злочину заочно. За попередніми даними, Дмитро Лисаковський відмовився від дачі показань, скориставшись ст. 51 Конституції. Правда, він все ж дав короткі пояснення, заявивши, що не був належним чином повідомлений про порушення кримінальної справи і пред'явлення йому звинувачення. При цьому Гудвін пояснив, що не вважає себе винним, оскільки за всіма висунутими йому претензіями вже виносилися рішення арбітражних судів.

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Вранці 7 липня Дмитра Лисаковського доставили в Чертанівський суд, куди слідчий звернувся з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Представник СКР просив відправити Лисаковського до СІЗО, оскільки він звинувачується у тяжкому злочині, «володіє спеціальними знаннями в галузі юриспруденції», а також є командиром групи розвідки ГРУ Генштабу республіканської гвардії "ДНР", «у зв'язку з чим має широке коло зв'язків серед осіб, які входять у збройні формування». Слідчий особливо відзначав, що пан Лисаковський може намагатися знищити докази, чинити тиск на свідків або сховатися, як нещодавно зробив його можливий спільник — нижегородський адвокат Євген Рижов, оголошений зараз у розшук.

Сам Дмитро Лисаковський попросив суд обрати йому будь-який інший запобіжний захід, крім арешту. Суддя Юлія Чернікова, врахувавши, що на утриманні обвинуваченого перебувають четверо малолітніх дітей (офіційно він неодружений), що в травні минулого року він був призначений головою так званої Ради міністрів "ДНР" представником невизнаної республіки в Міжнародному суді з кримінальних справ при ООН, а зараз є співробітником розвідки, обмежилася щодо нього домашнім арештом.

Зазначимо, що до Чертанівського суду прибула група підтримки з соратників Гудвіна — молодих людей у камуфляжі. Щоправда, судові пристави в зал засідання їх не пустили. Адвокат пана Лисаковського Володимир Рутковський для коментарів у середу виявився недоступний.

Кримінальну справу, фігурантом якої став Дмитро Лисаковський, було порушено в квітні цього року. Пов'язана вона зі спробою рейдерського захоплення частини старовинного особняка на Гоголівському бульварі, 3.

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Довідка. Лисаковський Дмитро Іванович (до березня 2014 року — Коцубанов Дмитро Миколайович) народився 2 січня 1979 року. У 2001 році закінчив Європейський університет у швейцарському Монтре. Юрист і фінансист, що спеціалізується на арбітражному та корпоративному праві.

4 березня 2014 року подав з бізнес-партнером позов до органів влади РФ в арбітражний суд Москви. На думку позивачів, Росія не прийняла достатніх заходів щодо недопущення передачі коштів МВФ на допомогу Україні. Позов було повернуто заявникам.

Навесні 2014 року поїхав на Донбас, займався організацією доставки гуманітарних вантажів, збором фінансової допомоги для "ДНР" і "ЛНР", правовими питаннями. З жовтня брав участь у бойових діях під позивним Гудвін, останнім часом був начальником підрозділу повітряної розвідки з використанням БПЛА.