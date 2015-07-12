"Правий сектор" спростовує заяву Геращенка про складення зброї двома бійцями ПС
«Правий сектор» спростовує повідомлення народного депутата Антона Геращенка про складення зброї двома бійцями ПС.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Правого сектору» на сторінці в Facebook.
Зокрема, двох членів ПС було доправлено до лікарні з кульовими пораненнями.
«Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосекторівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгудів, здалися. Насправді, двох наших соратників з кульовими пораненнями переправили до лікарні з метою врятувати їхнє життя. На чому ґрунтується дана теза Геращенка - лишається незрозумілим», - йдеться в повідомленні.
Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосеткорівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгуді...Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами нардепа Антона Геращенка, двоє із заблокованих під Мукачево бійців "Правого сектора" добровільно здалися і склали зброю.