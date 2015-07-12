"Правий сектор" спростовує заяву Геращенка про складення зброї двома бійцями ПС

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Правого сектору» на сторінці в Facebook.

Зокрема, двох членів ПС було доправлено до лікарні з кульовими пораненнями.

«Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосекторівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгудів, здалися. Насправді, двох наших соратників з кульовими пораненнями переправили до лікарні з метою врятувати їхнє життя. На чому ґрунтується дана теза Геращенка - лишається незрозумілим», - йдеться в повідомленні.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що двоє правосеткорівців, з числа заблокованих у горах закарпатських робінгуді... Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами нардепа Антона Геращенка, двоє із заблокованих під Мукачево бійців "Правого сектора" добровільно здалися і склали зброю.