Геращенко: двоє бійців ПС склали зброю, залишилося ще 12

Про це повідомив депутат Антон Геращенко в Facebook.

"Вони співпрацюють з силами антитерористичного центру та допомагають провести переговори з іншими дванадцятьма учасниками, що залишаються заблокованими силами АТЦ з метою закликати їх добровільно скласти зброю і дати можливість провести відкрите і справедливе розслідування вчорашньої трагедії в Мукачевому", - написав він.

Читайте такожСБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затриманняВ той же час, заступник глави СБУ Віталій Маліков повідомив, що "завдяки узгодженим діям Альфи" ще двоє членів "Правого сектора" відправлені до лікарні.

За його словами, ситуація залишається напруженою, пише pmg.ua.