Лутковська ініціювала запровадження спецмеханізму для переміщення засуджених з окупованого Криму на материкову Україну

Як повідомляє прес-служба Омбудсмана, відповідне звернення Лутковська направила Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації Еллі Памфіловій.

Зазначається, що на початку лютого 2015 р., обговорюючи питання відбування покарання громадянами України на території АР Крим, Памфілова повідомила про бажання 22 засуджених відбувати подальше покарання на території материкової України. Враховуючи те, що Крим є тимчасово окупованою територією України і застосування норм Європейської конвенції про передачу засуджених осіб є неможливим в рамках однієї держави, Лутковська для забезпечення права українських громадян відбувати покарання на материковій території України запропонувала розробити спільний механізм передачі засуджених, застосувавши так звану практику ad hoc для вирішення вказаного питання.

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Попередньо вказаний проект Меморандуму було надіслано до Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури України для опрацювання та надання пропозицій.

Зазначеним проектом Меморандуму передбачено, що Омбудсмани України та Росії виступатимуть тими інституціями, які координуватимуть та забезпечуватимуть переміщення осіб, засуджених до незаконної окупації АР Крим, за їх бажанням, на материкову частину України для подальшого відбування покарання саме на території материкової України.

«Для запровадження ad hoc механізму Сторони проводять необхідні консультації та переговори з компетентними органами України та Російської Федерації відповідно та визначають контактних осіб для забезпечення оперативної комунікації, збору інформації, опрацювання способу переміщення осіб та їх особових справ, вирішення інших питань, пов’язаних з переміщенням», – цитує прес-служба Омбусмана статтю 5 проекту Меморандуму про запровадження ad hoc механізму.

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Наразі очікуються коментарі та уточнення від Офісу Омбудсмана РФ щодо можливості підписання вказаного документа.

Як повідомлялося, 8 липня, за ініціативи Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської відбулася передача перших дев’яти українських засуджених з непідконтрольної Уряду України території Донецької області.