Обидва постраждалі від вибухів у Львові міліціонери у тяжкому стані - медики

Про це повідомила кореспонденту УНІАН головний лікар станції швидкої медичної допомоги Наталія Поважук.

Вона уточнила, що у постраждалої жінки-дільничного інспектора міліції множинні поранення і відкритий перелом нижньої кінцівки.

«Оперативні дані, які поступали в перший час надання медичної допомоги потерпілій, а це велика площа поранення, були такі, що є ампутація кінцівки. На щастя, ампутації кінцівки немає», - зазначила Поважук.

За її словами, тривають операції, обоє постраждалих мають множинні поранення, їх стан оцінюється, як тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, близько 9.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район). Множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції. Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.

Читайте такожМіліція Львівщини переведена на посилений режим роботи через вибухи на дільничних пунктахБлизько 10.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Юрія Липи (Шевченківський район). Під час вибуху постраждала жінка – дільничний міліціонер.

Обидва постраждалі міліціонери наразі перебувають у тяжкому стані.

Міністерство внутрішніх справ пов'язує два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.