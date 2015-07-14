Колишні керівники "Нафтогазу" і нардепи побудували для себя закрите дачне містечко біля Дніпра (фото)

Як дізналися журналісти програми "Наші гроші", на 20 га землі на березі Вишгородського дренажного каналу - захисної споруди Київської ГЕС - знаходиться товариство "Бобер", на території якої і побудовані маєтки чиновників, що мали відношення до газової сфери.

На території так званої резервації знаходиться будинок колишнього міністра енергетики Юрія Бойка, з ім'ям якого пов'язана скандальна закупівля бурових вишок, а також будинок підозрюваного у зловживаннях під час закупівлі "вишок Бойка" голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна.

Також тут знаходиться маєток екс-голови правління "Чорноморнафтогазу" Олександра Присяжнюка, а також його сина і дружини. Крім того, журналісти знайшли маєток дочки заступника Євгена Бакуліна в "Нафтогазі" Олени Юр'євої.

Сушею підійти до цієї резервації журналісти не змогли, оскільки вона огороджена триметровим парканом, також там є КПП і шлагбаум. Тому на територію закритого містечка журналісти спробували висадитись з човна, проте численна охорона, яка складається в тому числі з міліціонерів, не дозволяє їм розглядати будинки, побудовані на державній землі. Тому автори програми зняли елітне селище з допомогою квадрокоптера.

Між тим, як заявив голова Вишгородської районної держадміністрації Олександр Горган, будь-яке будівництво на цих берегах є небезпечним, оскільки канал зводився з захисною функцією і його береги повинні бути засаджені лісом.