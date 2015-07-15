Завтра в Україну повернеться по-літньому тепла погода

У четвер, 16 липня, в більшості областей України буде панувати суха погода, опади припиняться, лише на сході, а вночі і у південній частині ще пройдуть дощі і грози.

Температура повітря підвищиться і протягом дня складе +22+28 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів тепла. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів тепла. У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 11-16, вдень 23-28 градусів тепла. Читайте такожАномальна спека в Таїланді: через місяць у Бангкоку можуть закінчитися запаси води У східних областях - дощі та грози. Температура повітря вночі 10-16 тепла, вдень 22-27 градусів тепла. В південній частині вночі - місцями грозові дощі, вдень - переважно сухо. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 23-28 градусів тепла. У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 23-26 градусів тепла. Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.

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