Савченко під конвоєм доставили в Ростов-на-Дону

Про це УНІАН повідомив її адвокат Марк Фейгін. Він зазначив, що, за непідтвердженою інформацією, Надію Савченко утримують у СІЗО Ростовського обласного управління ФСБ Росії. "Ця інформація не має 100% підтвердження, але те, що вона у Ростові-на-Дону - це точно, залишається загадкою, в якому з ізоляторів", - сказав Марк Фейгін.

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Він припустив, що безпосередньо перед судом Надію Савченко можуть перевезти у місто Шахти, де знаходиться СІЗО-4. "Їздити на судові засідання у Донецький міський суд (Ростовська область) вона буде, швидше за все, звідти", - додав адвокат.

Крім цього, Марк Фейгін повідомив, що захист української льотчиці має намір оскаржити розгляд її справи в Донецьку Ростовської області. "Ми подали скаргу на дії органу, який визначив територіальну підсудність, в даному випадку - Генпрокуратуру, яка визначила розгляд справи в Донецькому міському суді (Ростовська область)", - сказав Марк Фейгін.

Як підкреслив адвокат, проблема полягає в тому, що Надію Савченко етапували в Ростовську область, а постанову про підсудність адвокатам на руки досі не видали. "Цю постанову Генпрокуратури показали Надії і забрали. Ми оскаржимо те, чого у нас немає на руках, оскільки цей документ просто не дають", - сказав він.

Марк Фейгін нагадав, що у них є заява Надії Савченко на ім'я генпрокурора РФ, щоб проводити суд у Москві. "Розуміємо, що шансів на успіх ніяких, оскільки зрозуміло, що це політичне рішення. Тим не менш, будемо оскаржувати і намагатися це змінити", - підсумував адвокат.