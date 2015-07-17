Савченко етапували з московського СІЗО до Ростовської області

Про це УНІАН повідомив її адвокат Ілля Новіков. "Я приїхав в СІЗО "Матроська тиша", де знаходилася Савченко, і мені повідомили, що її вже відвезли. Можливо, вона фізично і знаходиться в Москві, але тут побачитися з нею вже не вдасться", - сказав Ілля Новіков.

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При цьому адвокат підкреслив, що поки незрозуміло, де її будуть утримувати в Ростовській області. За словами Іллі Новікова, в Донецьку Ростовської області, де призначено розгляд справи в суді, немає СІЗО. Ілля Новіков зазначив, що найближче СІЗО знаходиться в містечку Кам'янськ-Шахтинський, але не виключено, що її будуть утримувати в Ростові-на-Дону.