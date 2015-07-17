Савченко заявила, що ФСБ може не пустити її родичів та свідків у справі до неї в СІЗО

Українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко заявляє, що до СІЗО в Ростовській області РФ можуть не пустити її матір, сестру та свідків у справі.

Про це Савченко заявила в інтерв'ю "Открытой России".

"Це прикордонна зона. Для того, щоб туди приїхати, іноземці повинні просити дозвіл в ФСБ Росії. Це блокує приїзд свідків з нашої сторони, зокрема з України. Крім того, я не впевнена, що, наприклад, свідки з Воронежа зможуть туди приїхати", - зазначила Савченко.

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Мова йде про свідків, які давали покази, нібито Савченко сама приїхала у готель у Воронежі.

"Звинуваченню і суду зовсім не потрібно, щоб вони приїхали на процес і сказали правду про те, що мене в готель привезли в наручниках. Ось вони у цей Донецьк Ростовської області і не приїдуть, і в суді зачитають їхні свідчення, дані на слідстві", - резюмувала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив строк арешту Савченко до 30 вересня.

2 липня у Слідчому комітеті РФ повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.

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13 липня кримінальну справу Савченко було направлено на розгляд до суду в Донецьку Ростовської області.

16 липня вона звернулася до Генпрокуратури РФ із проханням перенести розгляд її справи із суду Донецька Ростовської області. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечне для неї, її адвокатів та сім'ї.

Сьогодні, 17 липня, Савченко етапували з московського СІЗО «Матроська тиша» до Ростовської області РФ, заявив її адвокат Ілля Новіков.