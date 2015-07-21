Частина засідання у справі Сенцова і Кольченко пройде в закритому режимі

Сьогодні Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону проведе частину першого засідання у кримінальній справі проти режисера Олега Сенцова та громадського активіста Олександра Кольченко в закритому режимі, з огляду на матеріали справи, що мають гриф "державна таємниця".

Про це повідомляє в Twitter правозахисна організація ОГОН (Об'єднана Група Громадського Спостереження за дотриманням Конституційних свобод).

"Розгляд матеріалів справи під грифом "державна таємниця", а саме тому 10, проходитиме в закритому режимі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова у створенні терористичного співтовариства, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом "Правого сектора".

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Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ РФ в травні 2014 року в Криму. Слідчі вважають, що він організував підпали в сімферопольському відділенні "Єдиної Росії" і офісі організації "Російська громада". Режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У середині квітня 2015 року йому пред'явили нове обвинувачення – у незаконному зберіганні зброї.

По кримінальній справі з підготовки терактів у Криму, крім Сенцова, проходять ще три людини: Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.

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Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен. Кольченко наразі утримуються в московському СІЗО.

Арешт Сенцова і Кольченко продовжено до 16 грудня.

Російські та зарубіжні діячі мистецтва і правозахисники не раз висловлювалися на захист і підтримку Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього є надуманими і політично мотивованими.