Квіт: у вузах потрібно відкривати кримськотатарські і російські студії

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Квіт. За словами міністра, вже сьогодні "в українських вузах відкриваються, наприклад, кримськотатарські студії".

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Як сказав Сергій Квіт, "такі студії як пілот були відкриті у Києво-Могилянській академії, дуже серйозні студії працюють у Київському національному університеті Імені Тараса Шевченка, буде відкриватися Кримськотатарський культурний центр". "Ми маємо також домовленості з Рефатом Чубаровим, який є лідером Меджлісу кримськотатарського народу, про те, що на сайті Міністерства освіти і науки у нас буде окрема сторінка винятково кримськотатарською мовою, і там буде вся інформація про освіту для кримських татар, там буде і культурницька різна інформація".

Сергій Квіт наголосив, що також є потреба у відкритті російських студій в університетах. "Кілька провідних університетів можуть мати російські студії, тому що нам треба розуміти, що відбувається у Криму. Звичайно, якщо ми називаємо Путіна і владу російську, що це просто міжнародна банда терористів, то це правда, але замало усвідомлення цього факту. Нам треба розуміти ті процеси, які відбуваються в Росії, що відбувається в опозиції, хто потенційно може бути в опозиції, що відбувається в економіці, в політичному і соціальному житті", - пояснив міністр.

Сергій Квіт нагадав, що на Заході в часи холодної війни відкривалися відповідні кафедри і спеціальні дослідницькі інституції "по так званій совєтології, тобто вивчали люди, що відбувалося в СРСР".