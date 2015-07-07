Міносвіти збільшило держзамовлення на навчання за військовими і медичними спеціальностями

Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Вона зазначила, що загальне скорочення державного замовлення порівняно з минулим роком становить 10-12%. За словами Інни Совсун, по більшості спеціальностей було скорочено кількість місць для абітурієнтів, вступників у вузи.

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Вона зазначила, що загальне скорочення державного замовлення у порівнянні з минулим роком становить 10-12%. За словами Інни Совсун, за більшістю спеціальностей було скорочено кількість місць для абітурієнтів, які вступають до вишів.

Вона зазначила, що водночас кількість місць на навчання за державним замовленням у медичні виші збільшено на 10-15% порівняно з минулим роком.

Крім того, за словами Інни Совсун, на навчання за деякими військовими спеціальностями збільшення кількості місць за держзамовленням становить до 600%, але при цьому вона наголосила, що це пов'язано з тим, що попередні обсяги були невеликі, наприклад, 100 місць у минулому році, а в цьому держзамовлення збільшено на 600 місць на певну спеціальність, тому і вийшов такий великий відсоток збільшення державного замовлення.

При цьому вона наголосила, що буде скорочено державне замовлення на навчання на суспільно-гуманітарні спеціальності і досить незначне скорочення – на IT-спеціальності.

Також Інна Совсун повідомила, що в 2014 році загальний обсяг дерзамовлення складав близько 300 тис. місць на всіх рівнях, тобто йдеться не тільки про бакалаврат. За її словами, до вишів вступили 260 тис. абітурієнтів на місця держзамовлення.

Вона підкреслила, що це було пов'язано з ситуацією в Криму і з ситуацією на Донбасі.

За словами Інни Совсун, скорочення у поточному році місць державного замовлення у ВНЗ знову пов'язано з ситуацією в Криму та на Донбасі, але також це пов'язано і зі скороченням загальної кількості випускників у зв'язку з демографічною ситуацією.

Інна Совсун зазначила, що в цьому році на 23% менше випускників шкіл, ніж у минулому році.

За її словами, обсяг державного замовлення на поточний рік на бакалаврат складає 106 тисяч, йдеться про місця на денну та заочну форму навчання, з яких 89 тисяч місць державного замовлення на денну форму навчання.

Інна Совсун підкреслила, що на даний час ще не має розподілу місць державного замовлення. При цьому вона наголосила: "Міністерство освіти і науки гарантує , що до п'ятниці місця буде розподілено". Вона уточнила, що інформацію про розподіл місць державного замовлення буде оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки.