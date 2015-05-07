Міносвіти ініціює відміну пластикових дипломів

Про таке рішення повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт, пише osvita.ua.

За його словами, дипломи університетів про вищу освіту мають містити обов’язкову інформацію і не бути пластиковими.

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"Він має бути паперовий, дизайн залежить від вас. Зазначу, що пластикових дипломів немає ніде у світі. Вигляд не грає ролі, а ціна має значення", - пояснив міністр.

Зазначимо, нещодавно Кабінет Міністрів затвердив перелік інформації, що має міститися в документі про вищу освіту. Форму дипломів та додатків до них державного зразка мають оприлюднити протягом місяця.