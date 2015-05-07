Міносвіти ініціює відміну пластикових дипломів
02:11, 07 травня 2015Суспільство
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Міністерство освіти і науки України ініціює відмову від практики виготовлення пластикових дипломів для випускників вищих навчальних закладів
Міносвіти ініціює відміну пластикових дипломів / УНІАН
Про таке рішення повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт, пише osvita.ua.
За його словами, дипломи університетів про вищу освіту мають містити обов’язкову інформацію і не бути пластиковими.
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"Він має бути паперовий, дизайн залежить від вас. Зазначу, що пластикових дипломів немає ніде у світі. Вигляд не грає ролі, а ціна має значення", - пояснив міністр.
Зазначимо, нещодавно Кабінет Міністрів затвердив перелік інформації, що має міститися в документі про вищу освіту. Форму дипломів та додатків до них державного зразка мають оприлюднити протягом місяця.
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