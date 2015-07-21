Організатори ЗНО фальсифікували результати тестування на користь третіх осіб - Генпрокуратура

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, такі дії надавали цим особам незаконні переваги у доступі до вищої освіти, отримання відзнак (медалей) та оплаті навчання за бюджетні кошти, одночасно обмежуючи доступ до освіти обдарованій молоді.

Посадовці використали зовнішнє незалежне оцінювання, яке є основним інструментом боротьби з корупцією у сфері освіти, для створення у власних інтересах та інтересах третіх осіб корупційного механізму доступу до вищої освіти.

Читайте такожУ Міносвіти заявляють, що силовики не затримали жодного працівника центру оцінювання якості освіти

Сьогодні була проведена спільна спецоперація Генпрокуратури, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У ході проведених обшуків вилучено комп’ютерне обладнання з доказами зазначених протиправних дій.

Генпрокуратура за матеріалами департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ розпочала кримінальне провадження за фактами несанкціонованого втручання та зміни інформації в Реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню МВС України.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.



