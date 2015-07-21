У Міносвіти заявляють, що силовики не затримали жодного працівника центру оцінювання якості освіти

Про це йдеться в заяві Міністерства освіти, розміщеній на його сайті.

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«Міністерство освіти і науки України повідомляє, що станом на 13.30 21 липня жоден працівник УЦОЯО не затриманий», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, на брифінгу генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура, Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ проводять спецоперацію щодо затримання високопосадовців Міносвіти.

«Зараз, у цей час проходить спецоперація ГПУ, СБУ, МВС по затриманню високопосадовців Міносвіти… Там є Український центр оцінювання якості освіти, і керівництво цього центру скоїло тяжкий злочин», - додав Шокін.