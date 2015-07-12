Міський голова назвав дві версії подій у Мукачевому: поділ бізнесу або "наведення ладу"

Про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.

"Ми на кордоні з чотирма європейськими країнами, де у декілька разів вища ціна на цигарки. Була, є і буде (контрабанда – ред.). Три роки тому навіть знайшли тунель під кордоном, через який на бік Словаччини у вагонетках перевозили велику кількість цигарок. Але, наскільки я знаю, ніхто за це не покараний. Хто кришував: чи СБУ, чи хто… тому отак зам’яли ситуацію і воно далі триває", – розповів Ленд’єл.

За його словами, учорашній інцидент є першим випадком, коли «з’ясовують стосунки та вирішують проблеми з використанням зброї».

Читайте такожСБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затримання"Ви знаєте, що оприлюднена думка депутата Михайла Ланя, що вони (ПС – ред.) звертались до нього по допомогу по лікування в санаторії бійців «Правого сектору». І є думка «Правого сектору», що вони прийшли наводити лад із контрабандою цигарок. Хоча контрабанда, як правило, на кордоні проходить, у Мукачевому можуть проживати ймовірні учасники контрабанди", – сказав міський голова.

"Два варіанти є: чи вони хотіли поділити цей бізнес, чи хотіли насправді навести лад, маючи такі повноваження, від кого – не знаю. Але якщо батальйони зі зброєю в руках, неважливо які, чи «Правий сектор», чи інші, будуть наводити лад в державі, бо, як вони заявляють, держава не може цього зробити, тоді треба заявити це і президенту, і прем’єр-міністру, і всім силовикам, що ми не можемо впоратись, тому ПС чи інша структура буде наводити лад, в тому числі і в контрабанді цигарок", – підсумував Ленд’єл.