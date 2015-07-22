В Україні створять бригаду спецназу імені "Небесної сотні"
12:23, 22 липня 2015Суспільство
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В Україні створять бригаду спецназу імені "Небесної сотні". Роботу з формування спеціальної бригади вже розпочато.
Робота з формування спеціальної бригади вже розпочато / Фото УНІАН
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на території навчального центру Національної гвардії в селі Нові Петрівці Київської області.
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Міністр зазначив, що база бригади базуватиметься у Гостомелі поблизу Києва.
"Бригада складатиметься виключно з найкращих фахівців Нацгвардії України і всіх тих, хто відгукнеться на цей професійний заклик. Це буде повністю оснащена бригада, яка буде готова протистояти терористичним діям у будь-якій точці країни. Як проти агресора, так і проти внутрішніх диверсійно-розвідувальних груп", - зазначив Арсен Аваков.
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