В Україні створять бригаду спецназу імені "Небесної сотні"

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на території навчального центру Національної гвардії в селі Нові Петрівці Київської області.

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Міністр зазначив, що база бригади базуватиметься у Гостомелі поблизу Києва.

"Бригада складатиметься виключно з найкращих фахівців Нацгвардії України і всіх тих, хто відгукнеться на цей професійний заклик. Це буде повністю оснащена бригада, яка буде готова протистояти терористичним діям у будь-якій точці країни. Як проти агресора, так і проти внутрішніх диверсійно-розвідувальних груп", - зазначив Арсен Аваков.