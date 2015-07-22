ЄС може направити до РФ своїх представників для моніторингу судового процесу над Савченко та Сенцовым

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що високий представник Європейського Союзу з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні підтримує українську ініціативу про направлення представників Євросоюзу для моніторингу судових процесів над українською льотчицею Надією Савченко та українським режисером Олегом Сенцовим, незаконно утримуваними у Росії за сфабрикованими звинуваченнями.

Про це міністр написав у Twitter.

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"Дякую Федеріці Могеріні за підтримку нашої ініціативи про направлення представників ЄС для моніторингу "судових" процесів над Савченко та Сенцовим", - заявив Клімкін.

Український міністр зазначив, що "ЄС поділяє нашу позицію про необхідність негайного звільнення українських громадян, яких РФ незаконно утримує. РФ має припинити порушувати їх права".

Як повідомляв УНІАН, Клімкін 15 липня надіслав міністрам закордонних справ країн ЄС та «Великої сімки» листи з проханням направити своїх представників до міст проведення судів над українською льотчицею Савченко та українським режисером Сенцовим, які незаконно утримуються у Росії за сфабрикованими звинуваченнями.