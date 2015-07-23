У Німеччині вважають якість українських біопаспортів кращою за аналоги багатьох країн ЄС

17:38, 23 липня 2015
Суспільство
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Німецькі експерти зазначили, що якість українських біометричних паспортів є кращою за аналоги багатьох країн Євросоюзу.

УНИАН

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Посольство у ФРН інформує, що німецькі експерти відзначили: якість українських біометричних паспортів є кращою за аналоги багатьох країн ЄС", - зауважив міністр.

Згідно з офіційною статистикою Єврокомісії, в 2014 році за шенгенськими візами звернулися 1,4 млн українців.

Таким чином, щоб забезпечити необхідну кількість українців біометричними паспортами, при нинішньому темпі видачі документів знадобиться майже 2,5 роки.

Як повідомлялося, в разі виконання всіх вимог ЄС безвізовий режим набуде чинності приблизно за рік – із літа 2016 року.

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