У Німеччині вважають якість українських біопаспортів кращою за аналоги багатьох країн ЄС

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Посольство у ФРН інформує, що німецькі експерти відзначили: якість українських біометричних паспортів є кращою за аналоги багатьох країн ЄС", - зауважив міністр.

Посольство у ФРН інформує, що німецькі експерти відзначили: якість українських біометричних паспортів є кращою за аналоги багатьох країн ЄС. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 23, 2015

Згідно з офіційною статистикою Єврокомісії, в 2014 році за шенгенськими візами звернулися 1,4 млн українців.

Таким чином, щоб забезпечити необхідну кількість українців біометричними паспортами, при нинішньому темпі видачі документів знадобиться майже 2,5 роки.

Як повідомлялося, в разі виконання всіх вимог ЄС безвізовий режим набуде чинності приблизно за рік – із літа 2016 року.