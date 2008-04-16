Тимошенко не проти залишити Президента, якщо повноваження перейдуть до ВР

Блок Юлії Тимошенко не виступає за ліквідацію посади Президента України при проведенні конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу журналістам у Страсбурзі.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в більшості країн Європи діє парламентська система, що не виключає наявність посади Президента.

Вона підкреслила, що в різних країнах форма обрання Президента різна.

«Приміром, наша сусідня Польща при парламентській формі правління Президента обирає всенародно. Я думаю, що нам потрібно, зокрема вивчати й досвід Польщі. І я б не хотіла, щоб мої слова про створення в Україні парламентської форми правління сприймали як відсутність Президента. Посада Президента залишається, але більшість повноважень переходять парламенту, адже це відкритіша і демократичніша форма», - підкреслила вона.

За словами прем`єра, в політичних колах вважається, що для БЮТ найреальніше одержати посаду Президента. «Якщо рухатися за політичним алогізмом, то ми б мали підтримувати президентську форму правління, але наша політична сила стоїть на позиціях логіки і демократії, і саме тому ми вважаємо, що зараз своєчасна в Україні парламентська форма правління», - сказала вона.