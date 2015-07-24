У Миколаївській області 40-річний мобілізований випадково застрелився під час стрільб

Як повідомили УНІАН в управлінні МВС у Миколаївській області, 23 липня, під час стрільб боєць випадково натиснув на курок автомата, тримаючи зброю в неправильному положенні, направивши її собі в підборіддя.

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Лікарям не вдалося врятувати життя військового, повідомляє відомство.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до десяти років.

Зібрані матеріали передано у військову прокуратуру з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Південного регіону України.