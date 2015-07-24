На Донеччині в ДТП загинули троє військових, четверо - травмовані

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області.

"Три чоловіка загинули, ще четверо отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні м.Селидове… Встановлено, що ДТП сталося на автодорозі поблизу с. Первомайське Ясинуватського району близько 7-ї години ранку. Водій не впорався з керуванням, через що автомобіль "УАЗ" перекинувся на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.