На Львівщині звільнили прокурора, якого раніше затримали при одержанні хабара

Прокурора прокуратури Бродівського району Львівської області, затриманого 22 липня під час одержання хабара, звільнено з органів прокуратури.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, за результатами проведеного прокуратурою області службового розслідування, наказом прокурора Львівської області „за скоєння ганебного вчинку, порушення «Присяги працівника прокуратури» прокурора прокуратури Бродівського району, який був затриманий при одержанні неправомірної вигоди, 23 липня звільнено із займаної посади та з органів прокуратури”.

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Водночас, за відсутність належної організації профілактично-виховної роботи з підлеглими оголошено догану його безпосередньому керівнику – прокурору Бродівського району.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України викрито прокурора прокуратури Бродівського району під час отримання частини хабара у розмірі 1000 доларів США. Зловмисник вимагав від чоловіка 3 тис. доларів за зміну кваліфікації правопорушення, в якому той підозрювався.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.