СБУ попередила низку терактів на Донеччині

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, у місті Добропілля на Донеччині в помешканні бойовика одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР» співробітники СБУ виявили схованку з п’ятьма кілограмами вибухівки - пластиду.

У схованці також виявлено 10 електродетонаторів та 7 мобільних терміналів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

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Крім того, під час обшуку у помешканні правоохоронці вилучили РПГ 26, автомат Калашнікова з набоями до нього та іншу зброю. У бойовика зберігалося декілька комплектів військової форми з символікою «ДНР», радіостанції, комплекти автомобільних номерних знаків, у тому числі й з спеціальними міліцейськими номерами.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові диверсанта так званих "харківських партизан", який отримав завдання здійснити у найближчі дні два теракти у місті.