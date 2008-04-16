Кабмін знову повертається до земельних аукціонів

Кабінет міністрів України на своєму черговому засіданні завтра повторно розгляне порядок проведення земельних аукціонів.

Про це йдеться у порядку денному засідання Кабміну, розміщеному на Урядовому порталі.

Проект постанови про затвердження порядку проведення земельних аукціонів представить міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК.

Він також представить проект постанови про забезпечення виконання міжнародних зобов`язань України щодо Рамкової конвенції ООН про зміну клімату й Кіотського протоколу до неї.

Уряд також має намір заслухати інформацію про хід підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році й про виконання зобов`язань України перед Радою Європи.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність вищеназваної постанови Кабміну.

10 квітня Кабінет міністрів рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів із урахуванням рекомендацій Президента України.

Голосування за новий варіант постанови про порядок проведення земельних аукціонів має відбутись завтра.