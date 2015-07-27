СБУ затримала провокаторів, які закликали до створення "кіровоградської народної республіки"

17:37, 27 липня 2015
Суспільство
1407 0

Співробітники СБУ в Кіровограді припинили протиправну діяльність групи провокаторів, які планували створити так звану "кіровоградську народну республіку".

УНИАН

Про це повідомляє у Facebook прес-служба СБУ.

Повідомляється, що під час обшуків у зловмисників вилучили підготовлені до масового поширення матеріали із закликами до повалення існуючого конституційного ладу і захопленню державної влади.

"З метою дестабілізації соціально-політичної ситуації на Кіровоградщині група осіб планувала організувати протестні акції та силові зіткнення з місцевими органами правопорядку. Для цього вони створили спільноти в одній з російських соціальних мереж", - йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте такожДвоє українських офіцерів контррозвідки перейшли на бік бойовиків, СБУ завела справу

В даний момент триває слідство за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.

У Кіровограді #СБУ заблокувала створення фейкової народної республіки Служба безпеки України припинила діяльність груп...

Posted by Служба безпеки України on 27 липня 2015 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter