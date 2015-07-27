СБУ затримала провокаторів, які закликали до створення "кіровоградської народної республіки"
Співробітники СБУ в Кіровограді припинили протиправну діяльність групи провокаторів, які планували створити так звану "кіровоградську народну республіку".
Про це повідомляє у Facebook прес-служба СБУ.
Повідомляється, що під час обшуків у зловмисників вилучили підготовлені до масового поширення матеріали із закликами до повалення існуючого конституційного ладу і захопленню державної влади.
"З метою дестабілізації соціально-політичної ситуації на Кіровоградщині група осіб планувала організувати протестні акції та силові зіткнення з місцевими органами правопорядку. Для цього вони створили спільноти в одній з російських соціальних мереж", - йдеться в повідомленні СБУ.
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В даний момент триває слідство за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.
У Кіровограді #СБУ заблокувала створення фейкової народної республіки Служба безпеки України припинила діяльність груп...Posted by Служба безпеки України on 27 липня 2015 р.