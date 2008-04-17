Генпрокуратура за те, щоб дозволити митниці вести розшук і слідство

Генеральна прокуратура України наголошує на необхідності розширити повноваження Державної митної служби щодо оперативно-розшукових та слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив журналістам заступник генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

За його словами, розширення повноважень Держмитслужби є доцільним з огляду на результати перевірки 14 регіонів України на предмет контрабанди товарів.

В.ПШОНКА зазначив, що сьогодні митні служби майже всіх країн Європи, окрім Румунії та України, мають достатньо повноважень для проведення необхідної оперативно-розшукової роботи і слідства.

На думку заступника генпрокурора, нещодавно створена національна комісія з питань реформування кримінальної юстиції невдовзі почне конкретно займатися розширенням повноважень українських митників.