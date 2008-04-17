Пожежа у Харкові пошкодила торгові місця площею півтори тисячі кв. м

Пожежа на ринку “Барабашево” в Харкові пошкодила торгові місця на площі 1500 м кв.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

Жертв і постраждалих немає.

О 19.20 силами 13 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина та матеріальні збитки від неї встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 15.47 у Харкові, на території ТЦ „Барабашова”, що належить ТОВ „Хароптторг”, у торговельному павільйоні з продажу дитячих речей (загальна площа 3500 м2) виникла пожежа. У цей час заклад не працював.