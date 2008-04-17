Пожежа у Харкові пошкодила торгові місця площею півтори тисячі кв. м
10:42, 17 квітня 2008Суспільство
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“Барабашево” горіло учора
Пожежа на ринку “Барабашево” в Харкові пошкодила торгові місця на площі 1500 м кв.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.
Жертв і постраждалих немає.
О 19.20 силами 13 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина та матеріальні збитки від неї встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, вчора о 15.47 у Харкові, на території ТЦ „Барабашова”, що належить ТОВ „Хароптторг”, у торговельному павільйоні з продажу дитячих речей (загальна площа 3500 м2) виникла пожежа. У цей час заклад не працював.
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