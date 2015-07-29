Ставлення росіян до США, ЄС і України покращилося - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-Центром".

Опитування показало, що позитивно Америку сприймають 19% росіян (у січні - 13%). Добре до ЄС ставляться 26% росіян проти 20% на початку року, погано - 62% проти 71% в січні.

Ставлення до України майже у двох третин респондентів негативне (60% проти 64% на початку року). Позитивно до України ставляться 28% респондентів (у січні - 24%).

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Соціологи відзначили деяку позитивну динаміку у ставленні до Білорусі - у січні 81% росіян говорили про симпатію до цієї країни, зараз - 84%. Кожен десятий негативно сприймає цю країну (9% зараз і 11% у січні).

Позитивно до Китаю ставляться 75% респондентів, погано - 13% (у січні ці показники були - 80% і 8% відповідно).

Ставлення до Грузії у 45% росіян гарне, у 35% - погане (у березні ці показники були - 48% і 33% відповідно). Крім того, опитування показало, що добре до Ірану ставляться 43% респондентів, погано - 25%.

Опитування проводилося 17-20 липня серед 1600 осіб у 134 населених пунктах 46 регіонів Росії.