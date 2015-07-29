Суд скасував виправдувальний вирок екс-депутату Луганської міськради Ландіку

Його звинувачують у вчиненні грубого порушення громадського порядку, що супроводжувалося побиттям потерпілих Марії Коршунової і Дар'ї Заєць.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за вказаним кримінальним провадженням апеляційним судом призначено новий судовий розгляд.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син тодішнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка Роман побив Коршунову.

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7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий в Краснодарі (РФ).

21 вересня Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 року стало відомо, що Ландік і Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав цій дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський райсуд Луганська засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою відбування покарання на два роки. Також суд зобов'язав Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив чинним вирок Ландику.

У грудні 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних і цивільних справ залишив без змін вирок Ландіку, умовно засудженому за вчинення хуліганських дій проти Коршунової.