ДПСУ: Прикордонники здійснили лише візуальний огляд чергового російського "гумконвою"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Щодо оформлення чергового так званого гуманітарного конвою РФ: сьогодні вранці російська сторона здійснила в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 33-го так званого "гуманітарного конвою", - зазначив він.

За словами Слободяна, в період з 7.05 до 8.20 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого "гумконвою" у складі 102 автомобілів.

Слободян підкреслив, що оскільки переміщення так званого "гумконвою" вкотре відбувалось із грубим порушенням міжнародного та вітчизняного законодавства та Міжнародний комітет Червоного хреста участі в оформленні не брав, українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває на території російського пункту пропуску "Донецьк" здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій.

Як повідомляв УНІАН, МНС Росії заявило направило у Донецьку і Луганську області 33-тю автоколону з так званою "гуманітарною допомогою". Вантажівки, як запевняли в МНС РФ, везли "понад 1 тисячу тонн гуманітарної допомоги - медикаменти, продукти харчування, предмети першої необхідності".

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".