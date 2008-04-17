Пожежа у Харкові: знак для в`єтнамців чи помста Фельдману? (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, учора на ринку «Барабашово» у Харкові виникла пожежа. Їй було присвоєно 3-ю категорію складності. Людських жертв і постраждалих немає.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі концерну “АВЕК”, однією із структур якого є “Барабашово”, на ринку пожежею було охоплено 4 торгових ряди і понад 200 магазинів.

Пожежа виникла на території так званого «в’єтнамського» сектору ринку. У її гасінні брали участь близько 20 екіпажів пожежників.

Пожежа виникла о 15.47, ліквідували її о 19.20. Ситуація ускладнювалася тим, що горів пластик і вогонь спалахував в різних місцях на території ринку.

Керівництво концерну “АВЕК” заявило, що вважає пожежу на ринку «Барабашово» спланованим терористичним актом, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради в Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.

Фото Мстислава Чернова/ УНІАН