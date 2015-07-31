Міжнародна організація з міграції відзначає зростання кількості українців, які нелегально працюють за кордоном

Якщо в 2011 році цей показник становив 28%, то на лютий-березень 2015 року він вже перевищив 40%, передає DT.ua.

"Це тривожна тенденція. Сьогодні близько 21% потенційних трудових мігрантів з України погодилися б заради роботи в іншій країні перетнути кордон нелегально або працювати "під замком", віддавши роботодавцю свій паспорт", - сказала голова представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

За його словами, економічна криза і війна в Донбасі змушують українців погоджуватися на такі умови праці, на які в іншій ситуації вони б не погодилися.

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"Важкі життєві умови спонукають багатьох українців приймати ризиковані пропозиції працевлаштування за кордоном і погоджуватися на умови праці, на які в іншій ситуації вони б не погодилися", - підкреслив Профазі.

До трійки найбільш привабливих країн для українських трудових мігрантів потрапили Польща, Німеччина та Італія. За ними слідує Росія, кількість бажаючих влаштуватися на роботу в якій знизилося у порівнянні з 2011 роком на 6%. Замикають цей список Канада і Чехія.