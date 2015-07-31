Вночі у супермаркеті Харкова невідомий відкрив стрілянину, є загиблі (фото)

Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, сьогодні о 00 годині 15 хвилин до чергової частини Червонозаводського райвідділу міліції надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка віком близько 30 років, який помер від вогнепального поранення в область грудної клітини.

Читайте такожУ Харкові знову напали на інкасаторів, злочинці втекли на службовому автомобілі

«Було встановлено, що близько півночі в супермаркет забіг невідомий з пістолетом невстановленого зразка в руках. Слідом за ним вбіг потерпілий, у якого зловмисник вистрілив один раз і зник у невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці події працюють правоохоронці, речові докази вилучено. Встановлюються та опитуються свідки. Проводяться всі необхідні оперативно-слідчі дії по встановленню місцезнаходження озброєного зловмисника.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.