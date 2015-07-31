На Вінниччині запрацювала гаряча лінія голови ОДА

Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій започаткував «гарячу» телефонну лінію, за якою можна повідомити про факти корупції, зловживання владою, розкрадання державних коштів та хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.

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Відтепер вінничани можуть звернутися за номером (0432) 61-45-26 у робочий час з понеділка по п’ятницю, а також надіслати інформацію на електронну пошту stop_korupcia@vin.gov.ua<mailto:stop_korupcia@vin.gov.ua> з оповіщенням про неправомірні дії чиновників будь-якого рівня. До розгляду приймаються й звернення про наміри вчинення корупційних діянь.

Початок регулярного функціонування гарячої лінії має зміцнити співпрацю влади і громадськості щодо протидії корупції на Вінниччині, посилити контроль над діяльністю чиновників.

Також будуть розглянуті й анонімні звернення.