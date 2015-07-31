На Сумщині блок-пости почали оснащувати відеокамерами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, блок-пости в селі Климентове Охтирського району стали першими в регіоні загороджувальними спорудами, оснащеними камерами відеоспостереження, що ведеться в онлайн-режимі.

Як зазначає прес-служба, 30 липня роботу відеокамер перевірив керівник райдержадміністрації Роман Бублик. Він висловив сподівання, що ці камери допоможуть працівникам міліції, які чергують на блок-постах.

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Як повідомляв УНІАН, з ініціативою встановити відеонагляд на основних автомагістралях Сумщини виступив начальник управління СБУ в Сумській області Юрій Гончаров. Він звернувся до керівників міст і районів надати у цій роботі посильну допомогу, виділивши необхідні кошти з місцевих бюджетів.

Довідка УНІАН. Село Климентове знаходиться на трасі Суми-Харків на березі річки Ворскла.