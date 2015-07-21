На кордонах Запорізької області з'являться відеокамери

Про це 21 липня повідомив голова обласної державної адміністрації Григорій Самардак, передає НБН.

«Уже найближчим часом ми будемо мати можливість слідкувати за нашими кордонами в режимі 24 години на добу», – сказав Самардак.

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За його словами, це дозволить охороняти область як на суші, так і на морі.

Відзначається, що область вирішила закупити 15 сучасних відеокамер, які будуть використовуватися для відеоспостереження на кордонах області.