В Україні створили новий міномет "Верба" (фото)

Про це повідомив голова спостережної ради ДП "Укроборонпром" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook.

"Мобілізувавши державно-приватне партнерство, нам вдалося за декілька місяців створити 82 мм міномет, який так гостро потрібен на передовій. Сподіваюся на успішні випробовування і якнайшвидше забезпечення даними мінометами передових підрозділів. Це, звичайно, маленький крок в системі підвищення нашої обороноздатності, але ми разом будемо продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб не тільки озброїти нашу армію, але й відновити колосальний потенціал українського ВПК", - повідомив Пашинський.

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Також Пашинський зазначив, що за роки своєї незалежності, кількість створених Україною нових видів озброєння можна порахувати на пальцях однієї руки.

"Більше того, за майже 25 років ми навіть не потурбувалися створити прості системи озброєння, які були в арсеналі нашої армії, але вироблялися в Російській Федерації. І хоча з початком російської агресії є певний прогрес, цього явно недостатньо для модернізації та повноцінного переозброєння", - наголосив Пашинський.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня на базі полігону 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна" (Чернігівська область) відбулись випробування високоточної зброї за участі Президента України Петра Порошенка, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, Міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

Під час показу було продемонстровано протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети, вироблені на українських підприємствах, які входять до складу ДК «Укроборонпром».