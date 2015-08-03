З'явилося відео заворушень у Харкові

За інформацією місцевого ресурсу 057.ua невідомі в балаклавах заблокували у будівлі, що належала офісу "Партії регіонів", близько 30 осіб. Молоді люди зі зброєю, цеглою, палицями намагалися штурмувати будівлю. В ній, за повідомленнями ЗМІ, перебували прихильники "Опозиційного блоку".

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На місце події прибули правоохоронці. В управлінні МВС в Харківській області зазначили, що після огляду та збору речових доказів буде прийнято рішення про кваліфікацію даного кримінального правопорушення. "Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців, конфліктну ситуацію вдалося швидко локалізувати та не допустити її розвитку. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на вулиці Скрипника співробітники міліції оточили місце штурму. Озброєні автоматами спецназівці стоять по всьому периметру.