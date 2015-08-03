У Харкові на мітингу Опоблоку невідомі влаштували стрілянину і розбили авто охорони Добкіна (фото)

Як повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці, співробітники офісу заявили, що вони чули кілька пострілів, після чого закрилися в приміщенні і не виходять.

Як передає харківський ресурс "Дозор", в даний час близько 30 молодих людей у балаклаві розбили мікроавтобус охорони Михайла Добкіна і вибивають бруківку перед входом. Вони кидають каміння в будівлю колишнього офісу Партії регіонів. У свою чергу співробітники міліції перекрили вулицю Скрипника, на якій тривають заворушення.

Зазначимо, що на вулицю Скрипника приїжджали кілька пожежних машин, хоча ні диму, ні вогню не спостерігалося. Через деякий час машини поїхали, після чого біля офісу колишньої Партії регіонів був помічений дим.

Сьогодні вранці прихильники "Опозиційного блоку" на чолі з народним депутатом Михайлом Добкіним проводять мітинг біля будівлі Харківської обласної держадміністрації. Пікетувальники вимагають від облуправління юстиції зареєструвати харківське відділення партії, щоб вона змогла взяти участь у місцевих виборах. На мітингу в підтримку реєстрації "Опозиційного блоку" літні жінки співали стару пісню. Міліція посміхалася.

Між тим, майданчик перед облуправлінням юстиції зайняли активісти "Громадськой Варти", які виступають проти реєстрації партії.