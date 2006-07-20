«Київобленерго» вводить жорсткі графіки обмежень енергопостачання

ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго” вводить з 20 липня 2006 року жорсткі графіки обмежень енергопостачання на рівні броні водо- і теплопостачання підприємств Київської області. Про це УНІАН повідомили в компанії.

Як наголошується в повідомленні, обленерго направило всім боржникам попередження про введення графіків обмежень енергопостачання в разі несплати рахунків. Загальний борг комунальних підприємств перед енергетиками становить більш як 6,2 млн. гривень.

У повідомленні наголошується, що адміністрація компанії ухвалила таке рішення після того, як 12 липня за дорученням прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА Кабінет Міністрів України зобов`язав органи виконавчої влади в разі неповної сплати рахунків водоканалами за електроенергію ввести подачу води згідно з графікам. Також Міністерство палива і енергетики України надіслало листа, в якому рекомендує енергопостачальним компаніям спільно з Держенергонаглядом розробити і впровадити заходи з обмеження електропостачання згідно з графікам дискретного подання води з урахуванням режимів роботи енергосистем з метою приведення обсягів споживання електроенергії до рівня 100-відсоткової оплати і погашення заборгованості згідно з наданими гарантійними листами.

За даними компанії, графіки обмежень також діятимуть і для інших комунальних підприємств, які мають борги за спожиту електроенергію. Зокрема, серед найбільших комунальних боржників «А.Е.С. Київобленерго», станом на 20 липня 2006 року - КП «Боярка-Водоканал (1 511 834 грн.)», Боярське ЖКГ (1 034 992 грн.), Києво-Святошинське КП Тепломереж (525 463 грн.), Ірпенське УЖКГ «Біличі» (623 364 грн.), Рокитнянське ЖКГ (148 681 грн.), КП «Вишневводоканал» м.Вишневе (120 001 грн.) і ін.