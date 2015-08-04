В АП вирішили забезпечити школи підручниками за рахунок скорочення зарплат депутатів

Він зазначив, що кошти на придбання підручників для школярів будуть виділені за рахунок скорочення витрат на заробітну плату та соціальні гарантії народних депутатів на 131 млн грн і на Секретаріат Кабінету міністрів - на 49 млн грн.

При цьому з державного бюджету буде виділено лише половина необхідних коштів, інші витрати на підручники зазнають місцеві бюджети.

Разом з тим в Адміністрації президента допускають, що школярі можуть отримати підручники із запізненням.

«Зараз контактуємо з Міносвіти щодо того, щоб 100% дітей було забезпечено підручниками, а з 1 вересня або з невеликим запізненням – це, звичайно, питання процесу. Але Міносвіти говорить про те, що всі діти будуть забезпечені», - сказав Павленко.

За його словами, Міносвіти найближчим часом має повідомити керівництву всіх шкіл про прийдешні нововведення і вирішити питання повернення вже зданих на підручники грошей.

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«Будемо (працювати – УНІАН) у діалозі з Міністерством освіти. Зараз вони повинні роз'яснити відповідні речі через систему органів освіти і науки обласних державних адміністрацій в співпраці зі школами для того, щоб підручники були надані безкоштовно. Якщо батьки кошти вже здали, то ці питання також мають бути вирішені, щоб не вийшло так, що безкоштовні підручники батьки змушені купувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Верховна Рада прийняла закон«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо збільшення витрат на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл за рахунок економії коштів на оплату праці і соціальне забезпечення народних депутатів України)».

Раніше у відповідності з прийнятим бюджетом країни на 2015 рік, всі підручники для школярів повинні були придбаватися за власний рахунок. Держава оплачувала підручники тільки для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки – сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей та інших.