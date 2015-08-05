Міліція завела справу за фактом підпалу одного з барів Одеси

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна").

Читайте такожВ одному з барів Одеси виникла сильна пожежа, якій передував вибух - ЗМІ

Обставини події з'ясовуються. Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 серпня до чергової частини Суворовського райвідділу міліції Одеси надійшло телефонне повідомлення про те, що невстановлена особа в проміжок часу між 22.00 і 00.20 вчинила підпал одного з барів, розташованих по Миколаївській дорозі. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, бар розташований в курортній зоні Лузанівка.