Міліція завела справу за фактом підпалу одного з барів Одеси

11:28, 05 серпня 2015
Суспільство
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Одеська міліція порушила кримінальну справу за фактом підпалу одного з барів у Суворовському районі міста.

Милиция начала расследовать пожар в одном из баров Одессы / zp.comments.ua

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна").

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Обставини події з'ясовуються. Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 серпня до чергової частини Суворовського райвідділу міліції Одеси надійшло телефонне повідомлення про те, що невстановлена особа в проміжок часу між 22.00 і 00.20 вчинила підпал одного з барів, розташованих по Миколаївській дорозі. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, бар розташований в курортній зоні Лузанівка.

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