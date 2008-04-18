Ющенко їде в Одесу

У п`ятницю, 18 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, головна мета поїздки – головування на нараді з підготовки регіону до проведення Євро–2012.

Одеса, як резервне місто для прийняття європейського футбольного чемпіонату, матиме реальний шанс бути одним з міст-господарів Євро-2012 – за умови практичного виконання низки заходів (реконструкція Одеського аеропорту, розвиток інфраструктури доріг, будівництво готелів, залізничних магістралей, підготовка стадіону «Чорноморець» тощо).

Також на нараді планується обговорити питання будівництва автотраси «Одеса – Рені».

Окрім того, Президент України візьме участь у відкритті після реконструкції Одеського нафтопереробного заводу. Одеський НПЗ буде введено в експлуатацію після більш ніж дворічної зупинки для докорінної реконструкції та модернізації.