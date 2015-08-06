Тука: Контрабандою в зоні АТО займаються військові найвищого рангу

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"У мене немає своїх і чужих. Сидіти будуть всі. Треба розуміти, що коли ми говоримо про контрабанду, опускаються дві важливі речі. По-перше, це контрабанда в прифронтовій зоні. А по-друге, ми в першу чергу думаємо про матеріальну складову, про цифри. У чому принципова відмінність контрабанди на Закарпатті і тут? У процес контрабанди тут залучена маса військовослужбовців, у тому числі й високого рангу", - сказав він.

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За словами Туки, через контрабанду ми котимося до того, що армія може просто розкластися і втратити свою обороноздатність