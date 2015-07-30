ВРЮ внесе до Верховної Ради подання щодо звільнення 40 суддів
Вища рада юстиції (ВРЮ) на своєму засіданні 30 липня прийняла рішення внести до Верховної Ради подання про звільнення у відставку 40 суддів. Про це повідомляє прес-служби ВРЮ.
"За результатами розгляду питань порядку денного Вища рада юстиції прийняла рішення внести подання до Верховної Ради України про звільнення у відставку 40 суддів, по чотирьох - прийнято рішення про внесення подання про звільнення з посади судді за власним бажанням", - зазначається в повідомленні.
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Також рада прийняла два рішення з питань організації роботи, Регламенту ВРЮ і затвердила в цілому положення про автоматизовану систему визначення члена ради при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України.
ВСЮ залишила без розгляду заяви про звільнення з посад у відставку щодо 16 суддів. Як повідомив під час засідання Голова ради Ігор Бенедисюк, ці рішення прийняті у зв'язку з бажанням суддів продовжити роботу в системі правосуддя, підкреслюється в повідомленні.