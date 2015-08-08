В зоні АТО затримали прикордонника, який за хабарі пропускав вантажі на окуповану територію

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник із своїми спільниками - військовослужбовцями прикордонної служби України систематично вимагав гроші від суб’єктів підприємницької діяльності за безперешкодне переміщення вантажів через блокпост.

Читайте такожТука: Контрабандою в зоні АТО займаються військові найвищого рангу

Встановлено, що хабарник вимагав і отримав понад 10 тис. грн, йдеться в повідомленні.

Інспектора затримали "на гарячому" бійці спецпідрозділу "Альфа" на блокпосту під час одержання ним чергової частини хабара у розмірі 2,5 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання незаконної винагороди) Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної діяльності, зазначили в СБУ.