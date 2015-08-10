У черзі на Керченській переправі знову застрягли майже 1,5 тисячі машин

Про це повідомляють «Крим Реалії» з посиланням на «Морську дирекцію», яка курирує діяльність переправи.

За даними відомства, на 8 ранку 10 серпня в порту «Кавказ» зібралося 950 легкових і 37 вантажних машин, 4 автобуси і 24 ГАЗелі, в терміналі «Крим» порту «Керч» – 30 легкових авто. На накопичувальної майданчику «Слов'янськ-на-Кубані» – 424 вантажних авто, на накопичувальної майданчику «Аеропорт» – 5 ГАЗелей.

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«Переправа працює в штатному режимі. На лінії «Кавказ – Крим» задіяні пороми «Перемога», «Олімпіада», «Крим», «Протопорос IV» та «Майор Чапічев». На лінії «Кавказ – Керченський морський торговельний порт» курсують пороми «Глюкофілоуза III», «Керченський-2» і «Єйськ», – повідомляє дирекція.