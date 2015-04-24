НАТО допоможе Україні в розмінуванні звільнених територій - Геращенко

Про це під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні комітету з питань політики та партнерств, яке відбулося у п'ятницю в Брюсселі, було поінформовано уповноважену президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірину Геращенко. Як передає власний кореспондент УНІАН, про такий перебіг засідання повідомила журналістів сама Геращенко.

"НАТО поінформувала, що розглядає проекти в контексті розмінування", - сказала вона.

Очікується, що найближчим часом буде ухвалено рішення щодо започаткування проекту НАТО щодо посилення спроможностей Державної служби України реагування на надзвичайні ситуації з відновлення спроможностей підрозділів піротехніки в Донецькій та Луганській областях.

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За словами уповноваженої, в цих регіонах вся матеріально-технічна база піротехнічних підрозділів була розграбована бойовиками. "Ми очікуємо, що НАТО прийме позитивне рішення щодо допомоги Україні у відновленні матеріально-технічної бази і спроможностей цих підрозділів. Мова йде про засоби виявлення, знешкодження та протидії (вибухових засобів)", - деталізувала вона.

Геращенко нагадала, що коли було звільнено місто Слов'янськ, над його розмінуванням працювало 19 бригад саперів. "Зараз ми маємо багато випадків, коли бандити мінують тіла загиблих українських вояків, школи, мости. Замінування територій, де жертвами може стати цивільне населення, сьогодні стає дуже серйозною проблемою. Тому Україна потребує більше техніки, яка допоможе виявити і розмінувати ці хитрі розтяжки та міни. Про це страшно говорити, але така війна сьогодні ведеться проти України", - наголосила вона.

Геращенко також зазначила, що загроза ескалації конфлікту залишається. Таку думку вона аргументувала тим, що терористи не відводять важке озброєння, російсько-український кордон, через який продовжують постачати зброю бойовикам, залишається відкритим, а на самому кордоні сконцентровані російські війська. На її переконання, тільки повне виконання Мінських домовленостей може запобігти подальшій ескалації конфлікту.